Luego de la escandalosa derrota legislativa que sufrió el gobierno en la Cámara de Diputados, que desató la furia del presidente Javier Milei, la diputada nacional Paula Oliveto rechazó la acusación de "traidora" expresada por La Libertad Avanza.

Luego de que el martes la Cámara baja devolviera a comisión el dictamen de mayoría de la ley de Bases, en una situación inédita en la historia parlamentaria de nuestro país, Oliveto no tuvo filtros y le contestó al presidente.

"¿Soy traidora a quién? No nos pidan que entreguemos nuestras convicciones porque no lo vamos a hacer", indicó la legisladora de Coalición Cívica a El Destape Radio.

Además, explicó cuál era el verdadero objetivo del presidente al asegurar que “Milei no quería que saliera la ley”. Y agregó, sobre el motivo de la decisión de no continuar con el debate: "él no quiere encontrar soluciones si no buscar culpables".