Luego del ida y vuelta entre la ministra de Seguridad y la vicepresidente Victoria Villarruel, por la polémica participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, Patricia Bullrich se manifestó nuevamente a favor de los cambios que propone el Gobierno en la Ley de Seguridad Interior.

Además, y en la antesala de un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, Bullrich se manifestó a favor de la liberación de los genocidas al argumentar que hay muchos militares que están injustamente detenidos.

“Lo que plantea Villarruel, yo lo veo, respecto de la cantidad de detenidos, que no son solo de las Fuerzas Armadas, sino también de las fuerzas de seguridad, que estaban parados en la puerta de una comisaría, los que yo conozco, o parados en un destacamento de Gendarmería, sin ningún tipo de acción”, sostuvo la funcionaria en declaraciones a Radio Mitre.

Además, sostuvo se cuestionaron “los métodos, no la acción contra el terrorismo” de los militares en la Dictadura y pidió discutir la situación de muchos. “Los tienen hace 15 años sin causa, eso en un Estado de Derecho no puede pasar, esas personas no pueden seguir presas".