En el marco de la llegada de un gobierno negacionista al poder, las personas que fueron víctimas de la Dictadura vuelven a encontrarse en peligro.

Al ataque que recibió la militante de HIJOS, se suma la denuncia de Teresa Laborde, quien nació en cautiverio y es hija de la sobreviviente Adriana Calvo.

"A la próxima escuela que vas, no volvés", le dijeron por teléfono, en alusión a las charlas que da tras hacerse más conocido su caso.

La denuncia fue radicada por los abogados, Sergio Smietniansky y Marcela Dal Santo, de CADEP. Teresa fue recibida por los fiscales Lucero y Espejo de la UFI 7.

La causa en la que solicitan ser particulares damnificados cayó en el juzgado de Garantías 1. Las amenazas comenzaron el año pasado.

Laborde contó que "el día posterior que ganó Milei sonó mi celular y una vos masculina distorsionada me dijo 'a la próxima escuela que vas no volvés'. Me fui a dormir asustada".

Al día siguiente cuando fue a dar una charla en una escuela de Lanús había tres patrulleros en la puerta.