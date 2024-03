A Patricia Bullrich le hicieron escuchar una parte de la entrevista que la vicepresidenta Victoria Villarruel le dio a Jonatan Viale y en la que dejaba en claro que no le parecía bien lo que estaba planeando Patricia Bullrich de utilizar a las Fuerzas Armadas en el combate contra el narcotráfico.

Para Villarruel las FF.AA. no pueden combatir contra civiles ya que, según dijo, “los militares que combatieron a civiles durante la dictadura están presos”. Tal vez habría que recordarle a la vicepresidenta de la Nación que los militares que están presos no lo están por combatir civiles sino por secuestrar, torturar, asesinar, violar y robar bebés. Aunque a ella no parezca molestarle mucho estos delitos de lesa humanidad.

En la otra esquina está Patricia Bullrich, conocida durante la dictadura por su nombre de guerra, “Carolina Serrano” quien participó activamente de varios atentados contra civiles y militares. Un pelea sin cuartel que se da a tan sólo días de una nueva conmemoración del inicio de la peor dictadura cívico militar que tuvo que sufrir la Argentina.