Hace dos años que el Martín Tetaz ocupa una banca en la Cámara de Diputados y no se ha destacado en su labor parlamantaria lo que podría llegar a justificarse con su falta de experiencia.

Pero más allá de no ser un gran legislador ahora demostró que también es un pésimo mentiroso.

Para tratar de justificar su postura en contra de la medida del gobierno de devolver el IVA de los productos de la canasta básica intentó instalar que él, con su sueldo de diputado calificaba para recibir ese beneficio.

La desmentida a Martín Tetaz en plena sesión

El diputado oficialista Tomás Ledesma escuchó atentamente a Tetaz e hizo el chequeo que cualquier persona de bien hubiera hecho.

Contando con el CUIL del diputado, que está en los registros de la Cámara, se metió en la página de la AFIP y, para sorpresa de nadie, descubrió que lo que Tetaz decía era mentira.

De hecho el diputado de origen radical no sólo no califica para recibir el beneficio de la devolución del IVA sino que también quedó demostrado que no califica para ser legislador nacional si es que tiene que mentir descaradamente para sostener sus ideas.