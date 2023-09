Otro acto miserable de Canosa al fogonear una fake news sobre Cecilia Strzyzowski

En sus constantes ataques a la dirigencia peronista, la mayoría de las veces, Viviana Canosa sustenta sus argumentos en base al odio y la mentira. Y así lo volvió a demostrar al difundir una fake news contra el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, en el marco de las elecciones provinciales.

Hace unos días, y a partir de la información que le hicieron llegar, Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski, denunció que su hija aparece en el padrón como votante en las PASO del 13 de agosto, algo que fue desmentido por la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger.

“La jueza Zunilda Niremperger explicó en detalle el caso particular ocurrido el 13 de agosto pasado y sentenció que Cecilia aparece en el padrón de la Mesa “pero no para votar, sino quitado el troquel y puesto un sello de anulado”. A su vez, las fuerzas de seguridad provincial aseguraron que los siete detenidos no votaron el 18 de junio ni votarán el 17 de septiembre”, publicó el periodista Mauro Brissio, para desarmar la fake news de Canosa.

Y agregó en otro tuit: “'Cuando entras en la página y se constatan los datos personales de un elector, el título no infractor no significa que el titular de ese DNI o el ciudadano haya emitido su voto. El no infractor significa que no incumplió con la normativa, pero puede ser por varios motivos', amplió la jueza federal. Y especificó: 'En el caso particular, lo que ocurrió es que en el lugar que corresponde al nombre de Cecilia Strzyzowski, no estaba el troquel en el lugar de ella. O sea que directamente se lo quita antes del momento de la elección', sostuvo La jueza Zunilda Niremperger”.