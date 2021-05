El embajador chileno en nuestro país, Nicolás Monckeberg salió a desmentir una nueva fake news que circuló en varios portales en los últimos días según la cual el Gobierno rechazó una donación de 15 mil dosis de las vacunas Pfizer y Sinovac para las localidades santacruceñas de Río Turbio y 28 de Noviembre.

Monckeberg dijo que el ofrecimiento de vacunas no se hizo oficial por lo que no podría haber habido un rechazo y señaló que las negociaciones continúan.

“Con la misma franqueza que en algún momento tuve que corregir cifras entregadas respecto de la vacunación en Chile que no estaban correctas, me parece ético sostener que no hay actitud de rechazo del gobierno argentino a una donación formal porque eso sería injusto y carente de veracidad”, afirmó en CNN Radio, el embajador trasandino.

El ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Andrés Allamand, había explicado en una carta enviada al Senado que las negociaciones estaban trabadas porque la Anmat indica que los laboratorios Pfizer y Sinovac "no cuentan en este momento con registros vigentes para sus vacunas en el país, ni tampoco han solicitado el inicio del trámite para tal fin, por lo que no existe permiso para la vacunación con tales fármacos”.

Fuente: Minuto 1