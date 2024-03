El provocador video que publicó el gobierno de Javier Mileil, en el marco del aniversario del golpe de Estado de 1976, titulado: "24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa", fue duramente criticado por Luis Novaresio.

Si bien se sumó a los cuestionamientos sobre las declaraciones de Estela de Carlotto, el periodista de LN+ tuvo una mirada distinta a la de sus colegas sobre la convocatoria realizada en Plaza de Mayo y reconoció que "la marcha fue impactante por la cantidad de gente que fue".

"Esto es opinión personal, que no compromete a mis compañeros, ni a este programa, ni a esta empresa. Lo que me impacta es que estemos frente al 24 de marzo y no podamos unánimemente repudiar el golpe de Estado", opinó Novarsio.

Y luego, cargó contra el spot del 24 publicado por el gobierno libertario. "Vi un video mal hecho", dijo de entrada. Y siguió: “No hay una sola palabra de repudio a golpe, ¿esa es la posición del gobierno nacional?”. “No hay una sola palabra de repudio al golpe, ni a la desaparición de personas, ni apropiación de niños, la violación de mujeres”.