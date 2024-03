Otra vez, y al igual que varios famosos o personajes públicos que acompañaron en un principio a Javier Milei, la conductora Mirtha Legrand volvió a mostrar su preocupación por la situación del país.

“Me deprime saber que hay gente que no come, me deprime muchísimo”, expresó la conductora de La Noche de Mirtha durante la emisión del sábado por la noche.

Tras el anuncio del gobierno libertario, por medio del vocero presidencial Manuel Adorni, sobre los miles de trabajadores que serán echados del Estado, Legrand se manifestó sobre ese tema y lo hizo en duros términos. “Es terrible lo que estamos viviendo”, remarcó.

“La gente que han despedido, ¿dónde va toda esa gente que han despedido? ¿Qué se hace? Son miles de personas. Es terrible lo que estamos viviendo. Hay que pensar en los demás”, dijo. y luego agregó: “Me da rabia”.

Además, en otro tramo del programa, criticó la inacción del gobierno ante al epidemia del dengue. “Siento que no nos están cuidando”, señaló.