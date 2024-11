La participación de Javier Milei en la Cumbre del G20 que se efectuó en Brasil dejó varios momentos inesperados, ya sea por su ausencia en la foto final del foro o por la reunión que mantuvo con su par de China Xi Jinping.

El encuentro con Xi Jinping generó sorpresa por sus dichos sobre el país asiático durante la campaña electoral. "Yo no haría negocios con China, no negocio mi moral a cambio de dinero y no hago transacciones con comunistas", había asegurado el libertario.

El video que ese archivo se hizo viral en las redes sociales con la intención de marcar las contradicciones del presidente argentino.