Luis Majul, Esteban Trebucq y Pablo Rossi “entrevistaron” a Javier Milei en la Casa Rosada pero no fueron capaces de hacer una sola repregunta cuando el Presidente contestaba cualquier cosa.

En este tramo de la “entrevista” le consultaron sobre si iba a enviar o no el dinero del Fondo Nacional de Incentivo Docente a las provincias que es básicamente un dinero que va destinado a los sueldos de los maestros. El Presidente dijo que no, como al pasar, y se dedicó a atacar a Lali Espósito por, presuntamente, haber trabajado, no solo para el kirchnerismo sino también para estados provinciales.

Párrafo aparte merece el hecho de que al hombre le parezca gracioso cambiarle el apellido al Lali y decirle “depósito”.

Si bien resulta patético que el mandatario ataque directamente a una artista que se gana su dinero desde los 8 años, primero como actriz y luego como cantante, sólo para esquivar una respuesta, más patético resulta que estos tres supuestos periodistas prestigiosos le siguieran el juego y hasta esbozaran alguna sonrisa en lugar de volver a preguntarle por el dinero para la educación que está poniendo en peligro el inicio de las clases en todo el país.