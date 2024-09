El presidente Javier Milei se reunió por unos minutos con el gobernador de Córdoba Martín Llaryora, con la intención de informarse sobre los incendios que afectan diferentes localidades de la provincia desde hace varios días.

El libertario, que se puso una campera militar para la ocasión, viajó junto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para tomar conocimiento de la crisis del fuego que atraviesan las zonas de Capilla del Monte, La Granja, Salsacate y Villa Berna, en el departamento de Punilla.

Sin embargo, y según informó el cronista de C5N, Milei no se detuvo ni un segundo para saludar a los bomberos que combaten el fuego. “Decidió no bajar en este lugar, le habían hecho la ‘H’ en el piso para que pudiera bajar. Estaban todos esperando y finalmente no vino”.