Este lunes, Juan Grabois fue víctima de un violento escrache en el Aeropuerto de Ezeiza tras regresar de su visita al Papa Francisco, en Roma, a dónde viajó para conmemorar los 10 años del primer Encuentro Mundial de Movimientos Populares.

En Ezeiza, un grupo de pasajeros le gritó a Juan "chorro" y "ladrón". Y el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) reaccionó. "¿A quién le robé?", les preguntó y quiso enfrentarlos pero la Policía no se lo permitió.

A manera de descargo, en la red X Juan escribió: "Sigan intentando. Nunca me van a correr de ningún aeropuerto. Nunca me van a callar. Nosotros no nos rendimos nunca".

Grabois participó el pasado viernes en calidad de miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, del discurso del Papa Francisco, en el que propinó fuerte críticas al gobierno de Javier Milei en materia social.