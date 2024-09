Axel Kicillof dejó a la prensa con las ganas de echar leña al fuego de la interna con Máximo Kirchner, que el viernes pasado rodeado de La Cámpora, le dedicó un cantito al Gobernador.

Al mandatario provincial le preguntaron por el acto que realizó el diputado nacional y titular del Partido Justicialista (PJ) en la provincia en el club Atenas de La Plata. Y prefirió hablar de unidad: “Estamos abiertos a la unidad del peronismo. Participamos de cuanto acto estamos invitados. Estuvimos con Cristina en Merlo… tiene rol protagónico, en el debate y discusión de ideas”.

Kicillof agregó, en referencia a qué necesita el pueblo ante el gobierno de Javier Milei: “Creo que nos quieren ver a todos trabajando poniendo un límite a estas políticas”.

“La situación que está viviendo la Argentina es gravísima. Más grave no puede ser. Somos una provincia bajo ataque. En mi caso, me eligieron para conducir los destinos de esta provincia, de un pueblo en sufrimiento. Tenemos que ser escudo y red. No estamos en un año electoral”, concluyó Kicillof.