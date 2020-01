El proyecto de ley para dotar a Martín Guzmán de herramientas que le permitan negociar con los acreedores externos se tratará el miércoles en la Cámara de Diputado y el oficialismo confía en aprobarla sin problemas y convertirla en ley una semana más tarde en el Senado.

El cronograma quedó definido tras una reunión entre los referentes del bloque oficialista de Diputados conducido por Máximo Kirchner, la vicejefa de Gabinete Cecilia Todesca y funcionarios del Ministerio de Hacienda a cargo de Martín Guzmán, quien no podrá concurrir a la reunión de comisiones porque estará de gira de New York para reunirse con los bonistas.

Su presencia fue una de los reclamos de los jefes de Juntos por el Cambio, que no rechazaron el articulado por la ley y evalúan aprobarlo en general, según señaló este martes el radical Miguel Bazze, miembro de la Comisión de Presupuesto, presidida por el kirchnerista Carlos Heller y el martes debatirá el proyecto en un plenario junto a la de Finanzas, que estará a cargo de Fernanda Vallejos.

Máximo, Vallejos, Heller, Cristina Álvarez Rodríguez, Darío Martínez e Itai Hagman fueron los diputados que participaron de la reunión el Salón de Honor, donde asistieron Todesca, el secretario de relaciones parlamentarias Fernando "Chino" Navarro y un equipo de funcionarios de Hacienda, liderados por el de Política Económica, Haroldo Montagu, uno de los que volvería el martes a responder preguntas de la oposición.

La charla giró en torno a las alternativa que buscará Guzmán en su negociación con los bonistas pero no hubo precisión sobre propuestas de plazos y quitas, que podrían materializarse en un proyecto de ley si son aceptadas por la mayoría de los acreedores.

La sesión será el miércoles al mediodía y el Gobierno confía en que no será maratónica porque por ahora no se escucharon críticas muy duras. "Tomaron y reperfilaron deuda durante cuatro años sin pasar por el Congreso; no nos pueden negar este instrumento", señalaban en el oficialismo.

El proyecto autoriza la prórroga de jurisdicción para la emisión de futuros títulos, pero protege de posibles embargos a bienes y cuentas del Estado. Y limita a 0.1% las comisiones que pueden cobrar los bancos colocadores de la deuda.

En Diputados el oficialismo puede llegar a una mayoría simple con los bloques aliados, el integrado por leales a Roberto Lavagna y Juan Schiaretti y el presidido por el presidido por el excéntrico José Luis Ramón.

Si se opusiera, Juntos por el Cambio no podría alterar el escenario pero sí podría hacerlo en el Senado, donde los dictámenes deben esperar una semana hasta llegar al recinto y sólo se puede reducir el plazo si lo requieren dos tercios de la Cámara.

Carlos Caserio ya tiene previsto convocar a la comisión de Presupuesto del Senado el martes 4 y si JxC quiere, el 5 se sancionaría la ley de la deuda, el mismo día en que Alberto será recibido por le presidente de Francia, Emmanuel Macron.

