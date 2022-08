El diputado nacional y titular del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, Máximo Kirchner, afirmó que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es defendida porque "siempre pulseó a favor de la gente".

Lo afirmó al participar este viernes en Avellaneda de un encuentro de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) junto al secretario general de esa organización gremial, Abel Furlán

Máximo Kirchner se refirió a las últimas declaraciones del expresidente Mauricio Macri sobre la deuda que su gobierno tomó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y también se refirió a las acusaciones de espionaje ilegal que pesan sobre Macri, y recordó que varios de los dirigentes que integran Juntos por el Cambio (JxC) fueron objeto de escuchas y seguimientos.

La oposición "está secuestrada por Macri" y le envió un mensaje a Rodríguez Larreta: “Que muestre que tiene el coraje de no dejarse extorsionar por Macri”, remarcó el líder de La Cámpora sobre el jefe de Gobierno.

“Como dirigente me comprometo con esos dirigentes que hoy están secuestrados por Macri a no usar políticamente nada que Macri ventile de ellos, para que se lo puedan sacar de encima. No vamos a especular con los que extorsionan a sus propios dirigentes. Hay que sacarse la pata de encima”, prosiguió el diputado nacional.