"No podemos dejar que nos enfrenten entre nosotros, lo que hay subir son los salarios y no romper la solidaridad entre los que tienen trabajo registrado y los que no", afirmó el diputado del Frente de Todos para salir de las falsas antinomias que quieren instalarse desde los sectores concentrados de poder.

Máximo Kirchner habló en una acto para la militancia en Los Toldos y volvió a reclamar una mejora en la política salarial: "El desafío que tenemos por delante es muy complejo y muy difícil. Necesitamos que nuestro pueblo poco a poco vaya recuperando su poder adquisitivo. Cuando uno mira los números de la economía nota cómo ha descendido la participación de los trabajadores en el PBI, y esto se ha hecho sin modificar una sola ley laboral. Es ahí cuando la organización de ciudadanos y ciudadanas registrados o no en sus trabajos tiene que fortalecerse",.