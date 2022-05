En la previa del Día del Trabajador, el diputado Máximo Kirchner participó del plenario de la rama sindical del PJ bonaerense junto a intendentes y dirigentes gremiales en Baradero y llamó a "interpretar el anhelo y el dolor" del pueblo para ganar las elecciones de 2023.

"La mejor manera de poder construir una victoria en 2023 es comprender el 2019. En 2019 no sólo fue la inteligencia y la generosidad de la compañera (Cristina Kirchner). Lo que hizo ese frente fue interpretar el anhelo y el dolor de nuestro pueblo", resaltó el presidente del PJ bonaerense y líder de La Cámpora.

En ese marco, el presidente del PJ bonaerense, también cuestionó al ministro de Economía, Martín Guzmán, por su defensa al programa económico que lleva adelante desde el acuerdo con el FMI.

Además, reclamó que el “Estado debe intervenir” ante el agravamiento de la situación social. “¿Cómo que nuestro ministro de Economía Martín Guzmán dice que él hace su trabajo pero que no se mete en disputas de poder? ¿Y entonces qué vamos a hacer?”, cuestionó el diputado del Frente de Todos.

“A uno le llama la atención, lo digo con toda la buena voluntad del mundo porque escucho que lo dicen en los medios. Había creo que un excanciller argentino que decía que ‘cuando estas cosas suceden yo no me involucro dejo que todo suceda, que en el océano nada le prohibió al kril comerse la ballena, pero que finalmente es la ballena la que se come al kril, pero es el Estado el que tiene que permitir que eso no suceda", agregó.