"Mauricio, te tengo que preguntar sobre el panorama local...quién va aganar las elecciones?", interrogó la moderadora, con una atinada pregunta sobre la situación actual en Argentina.

Sin embargo, el expresidente Mauricio Macri eludió la consulta y dejó una frase inesperada para el auditorio que asistió al 13° Foro de Negocios ABECEB, un encuentro sobre liderazgo, nuevos negocios, geopolítica, economía, innovación y cambio social de Iberoamérica.

Al ser consultado sobre quién ganará las próximas elecciones, Macri evitó dar una respuesta y lanzó una broma relacionada con el sexo.

"Yo diría que podemos ir a comer ya... además ellos no quisieron tomar el presupuesto nuestro, hablando de la importancia de que la gente esté mejor, nuestra mejor charla no la quisieron pagar, que es la importancia del sexo en el siglo XXI, ahí somos los más expertos los dos, pero no se animaron", expresó, haciendo referencia al exmandatario español Mariano Rajoy, que se encontraba con él en el panel.