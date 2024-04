A pesar del intento del gobierno de boicotear la marcha asegurando que habían llegado a un acuerdo cuando era mentira, cada vez son más las personalidades que se manifiestan en defensa de la Educación Pública y confirman su participación en la marcha del martes que promete ser multitudinaria.

Obviamente el tema es muy sensible para los argentinos que estamos orgullosos de la UBA en particular y de la Educación Pública en general por lo que su desfinanciamiento por parte del gobierno no parece una muy buena idea.

Los que reclamaban para que se abrieran las escuelas durante una pandemia ahora quieren cerrar las facultades pero habrá resistencia y será la primera vez que los estudiantes y el sindicalismo marchen juntas desde el Cordobazo.

María O'Donnell es una más de las que confirmó su participación en la marcha aunque dejó en claro que iba en defensa de la Educación Pública y no en contra de Milei.