La Callejón, quien abiertamente se declara independiente políticamente hablando reconoció que los tire y afloje y enfrentamientos internos dentro de los partidos no hacen mas que confundirla y lo cierto es que ella no es la única sino que es un sentimiento que se replica en muchísimos argentinos, sobre todo en los que no están politizados ni se identifican con ninguna corriente.

Esta porción importante del país son los que terminan definiendo las elecciones por lo que tal vez la declaración de María Fernanda no es más que un llamado de atención a la clase política de que ya es hora de dejar de pelearse entre ellos y comenzar a hacer propuestas con miras al futuro.