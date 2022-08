Si hay una lugar para tratar de congraciarse con el electorado de derecha es el canal de La Nación, por eso la secretaria de Energía, Flavia Royón fue allí para despejar cualquier apoyo a las listas de famosos que reciben subsidios difundidas en diversos medios por funcionarios públicos: "Nosotros no manejamos datos personales. A mi en lo personal me parece que hay que repudiar este tipo de prácticas. Además esta gente no pidió el subsidio, el subsidio ya estaba dado".

Paradógicamente Malena Galmarini, la esposa de Sergio Massa, es una de las señaladas por mostrar las facturas del agua de los edificios más caros de la Ciudad de Buenos Aires, lo que puso a Royón en un aprieto cuando Feinmann le preguntó por su accionar.