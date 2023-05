La investigación por el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Fernández, ayer sumó otro capítulo a partir de un pedido del fiscal José Agüero Iturbe sobre el telefono celular del diputado macrista Gerardo Milman.

Iturbe pidió que se secuestre el teléfono celular del diputado nacional de Juntos por el Cambio, para determinar si el legislador tuvo alguna vinculación con el fallido atentado.

Más allá de la complicaciones judicial que atraviesa Milman, también sufre otros momento difíciles de sobrellevar.

Uno de ellos, repudiable por el accionar violento, quedó registrado por una grabación que muestra cuando una mujer lo increpó mientras se encontraba en un café frente al Congreso de la Nación.

"No me voy a ir de acá hasta que no te escrache en todas las redes sociales. Asesino hijo de puta. Te cagaría a trompadas", se le oye decir a la mujer en un video que se viralizó.