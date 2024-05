Jorge Macri, después tirar manguerazos de agua contra la gente que duerme en la calle, entendió finalmente que gran parte se debe a las políticas que la derecha impone en el país. Es por ello que, luego de sumarse a los discursos de odio de los sectores medios contra aquellos que ni siquiera tienen donde dormir, ahora pide “distinguir” las situaciones.

Pero lejos de trata de ayudar, en realidad su distinción entre los distintos ‘tipos de pobres’ es para actuar de manera diferenciada. En algunos casos, directamente no actuar o actuar con la policía.

El jefe de Gobierno porteño realizó una conferencia de prensa en la que avisó que ya no ayudarán a todas las personas en situación de calle con el BAP, sino que solo a algunas.

“Cambió la realidad y nos obliga a pensar nuevas respuestas. Lo que el BAP hacía ya no alcanza. El concepto de comida o ropa, el plan frío, ya no alcanzan. No son todos delincuentes los que están en la calle, pero tampoco la inocencia de pensar que no le hacen mal a nadie”, indicó.

“Para tratar de entenderlo rápido hay un universo de tres categorías. Uno son los emergentes, los otros son los crónicos y después los peligrosos”, dijo el jefe de Gobierno.

Macri dio a entender que ahora sólo ayudarán a los emergentes, es decir las personas que cayeron en la pobreza por la situación económica del gobierno de Javier Milei.

Bronca e ironía contra el anuncio de Jorge Macri

En las redes le dijeron de todo al jefe de Gobierno