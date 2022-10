Jugando de local en LN+, el canal que Esmeralda Mitre denunció que compró para hacer campaña, Mauricio Macri sigue su tour electoral tratando de ordenar su espacio y pegándole a los que no aceptan su lugar en la jerarquía para tomar las decisiones en Juntos por el Cambio.

Ante la pregunta de Jonatan Viale -siempre dispuesto a hacerle los interrogantes que no lo incomoden- Macri no nombró a Facundo Manes pero no hubo la menor duda que los palos estaban dirigidos hacia él, quien lo había cuestionado por haber realizado espionaje sobre sus propios funcionarios y dirigentes que lo acompañaban.