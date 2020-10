Todo Negativo 👎🏽 on Twitter

Este martes salió al aire la entrevista que Mauricio Macri grabó con Jonatan Viale, en donde dejó variadas y delirantes declaraciones que no tardaron en ganar repercusión en las redes sociales.

Para defender su postura respecto a que su gestión en Economía terminó en las PASO, el expresidente citó al exministro Domingo Cavallo. “Como dijo en un paper, ‘si gana Macri, baja la inflación, se acelera el crecimiento y baja el dólar’”, sostuvo.

En otra insólita consideración, usó como ejemplo a una serie de ficción. "No me gusta la rosca por la rosca, me gusta la rosca con sentido como en Borgen", exclamó.