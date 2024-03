Uno podría suponer que el ministro de Economía sabe al menos qué productos se producen en el país y cuales no.

Sobre todo si ese ministro decide amenazar con la apertura de las importaciones de un producto en particular. En este caso el café.

Y es que Toto Caputo se quiso hacer el picante y le respondió a un tuitero que cuando abran la importación no podrán seguir vendiendo el café a ese precio. Lástima que el ministro no sepa que TODO el café que se vende en la Argentina es importado ya que el país no produce el grano.