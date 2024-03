La diputada Lilia Lemoine fue sincera y en sus redes sociales se preguntó si había entendido bien lo que había dicho Javier Milei con un extraño cálculo por el cual la inflación ya estaría en un dígito.

Y efectivamente el Presidente había dicho, en una entrevista con su empleado Luis Majul, que el número real de inflación de Febrero no es 13,2% sino 7,2%... porque los aumentos de tarifas x sinceramiento de precios y quitas de subsidio fueron por única vez... por ende eso NO es inflación?. El problema es que esa afirmación del Presidente es una pavada y está repleta de inexactitudes y mentiras.

Las tarifas por “sinceramiento” de precios y la quita de subsidios no son por única vez sino que la gente las está sufriendo desde diciembre y la cosa empeora cada día. Las tarifas de hecho aún no han reflejado ni la mitad de los aumentos previstos. Lo incongruente es que diga que eso no es inflación, pero como la diputada no entiende nada de economía puede suscribir cualquier cosa.