Claramente los televidentes de LN+ siguen apoyando al gobierno y justifican casi cualquier cosa subiéndose a los ridículos argumentos de Milei.

Ese fue el caso en el que tanto Majul como Oliván, a Horacio Cabak no lo nombramos porque su opinión y análisis no le importan a nadie fuera del mundo de la moda, aseguraban sin ponerse colorados que el gobierno había redactado y defendido la Ley Bases pero que en realidad no querían que fuera aprobada.

Jaime Durán Barba, especialista internacional en campañas políticas, los cortó en seco y dejó en claro que esa puede ser una estrategia para una campaña pero no para llevar adelante un gobierno ya que es de cortísima duración.

Pero además el consultor político dejó en claro que al menos hasta ahora el gobierno no ha conseguido nada.