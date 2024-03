El caso de Camila Giménez, una joven de 25 años que murió de cáncer en pocos meses, expuso la dramática situación que atraviesan los pacientes oncológicos por el ajuste y recorte en salud que lleva adelante el gobierno de Javier Milei.

En la señal de noticias C5N se abordó el tema con pacientes oncológicos y organizaciones vinculadas a la salud que denunciaron que hay cientos de enfermos de cáncer esperando por los remedios necesarios para mejorar su calidad de vida.

Y si bien el gobierno libertario publicó un comunicado en el que aseguró que “nunca dejó ni dejará de entregar medicamentos”, en comunicación con el programa De Una, el paciente oncológico Gabriel Medina y la referente de la Fundación Solidaridad Cáncer Argentina Débora Bosco denunciaron la falsedad del comunicado oficial.

Medina padece un Linfoma T anaplásico ALK negativo, CD30+ y cada 28 días necesita tres ampollas que tienen un costo de 11 millones de pesos cada una. En los estudios de C5N repudió el texto del Gobierno, al que calificó como "una vergüenza" y contó que desde enero está esperando la medicación.

"Es todo muy triste, no hay respuestas. El pedido se hizo el 2 de enero y tenía que llegar a los 28 días. Desde el 30 de enero que estoy esperando la medicación para el tratamiento, que pude empezar gracias a una donación, pero no hubo respuestas de Nación", expresó.

Por su parte, la referente de la Fundación Solidaridad Cáncer Argentina contó que a raíz del comunicado de la cartera que conduce Mario Russo la organización recibió varios llamados de pacientes llorando angustiados porque están sin tratamiento.

“Tenemos el caso de Celeste Quintana. Ella tiene el linfoma de Hodgkin y desde diciembre están sin tratamiento. Tenemos a Julio Dávalos, que perdió la vista en ambos ojos por falta de tratamiento y ahora comenzó diálisis. Son muchos los casos”, detalló.

Y agregó: "Estas 120 familias que han ayudado no sabemos quiénes serán. No las conocemos. Somos 136 instituciones oncológicas en todo el país que estamos en comunicación y conocemos cada caso y la verdad es que estas familias no las conocemos".