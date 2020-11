Hace días, la ministra de Educación de la Ciudad aseguró que los docentes son peores por venir de clases sociales bajas, al tiempo que instó a los padres a denunciarlos por dar ideología 'de izquierda' a los chicos.

Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos, utilizó sus redes sociales de inmediato ante los dichos se Soledad Acuña.

Soledad Acuña rompió un récord incluso para el macrismo. No hay antecedentes, en toda la historia argentina, de una autoridad educativa que insulte de esta manera a la carrera docente y a la educación pública.



El repudio a estos agravios debe ser total. pic.twitter.com/Dv8WaAP0Ik — Hugo Yasky (@HugoYasky) November 16, 2020

El comunicado de la CTA

“❌ Repudiamos las declaraciones de la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, quien explícito su desprecio a lxs educadorxs y dejó expuesto el modelo educativo de la derecha en CABA https://t.co/JwfZN82pX8 #ctaciudad #AcuñaOdiaLaEducación”— CTA Ciudad on Twitter Link CTA Ciudad on Twitter

En tanto, Angélica Graciano, secretaria general de la Unión de los Trabajadores de la Educación (UTE), expresó: "Fue un ataque brutal. Es muy grave lo que dice en contra las maestras. Dice que las que estudiamos el magisterio somos grandes y unas fracasadas porque no elegimos otras carreras. Dice que no tenemos capital cultural porque pertenecemos a clases bajas, es muy grave".



Por su parte, el secretario gremial de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), Eduardo López, consideró: "Hablan como gerentes de una comunidad educativa que maltratan, espían y persiguen desde hace 13 años y que odian por no poder doblegar".