El martes se tratará en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de aporte extraordinario para las grandes fortunas. Un sistema similar al que se ha llevado a cabo en varias partes del mundo.

El proyecto apunta a generar una recaudación extraordinaria que se le cobrará sólo a los 9 mil ciudadanos que cuentan con más de 200 millones de patrimonio.

Pero Juntos por el Cambio ya adelantó que votará en contra, demostrando una vez más que no sólo no se hacen responsables sino que además no piensan colaborar con una ayuda fundamental para salir de la situación que generaron.