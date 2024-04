Además de maltratar a los adversarios políticos con insultos y chistes de mal gusto, Javier Milei habría pedido que la Fundación Libertad desinvite a ciertas personas que estaban en la lista, entre ellos Ricardo López Murphy.

“El Presidente siempre ha tenido una actitud muy agresiva conmigo de bastante tiempo y a su vez a mí no me intimidan sus actitudes y a todos los casos he contestado con firmeza y templanza”, dijo el diputado de la derecha.

Consultado sobre si es cierto que le retiraron la invitación, el exministro de De La Rúa dijo que se enteró "en los medios que él había pedido que no me invitaran”.

“Él cree que mi presencia lo irrita y va para los organizadores si me querían invitar o no”, aclaró.