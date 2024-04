La cena anual en la Fundación Libertad volvió a evidenciar el momento que atraviesa Javier Milei. En el acto, el presidente hizo un mal stand up al burlarse de Carlos Melconian y Axel Kicillof intentando imitar sus voces. Además, el expresidente Alberto Fernández recogió el guante de las críticas de Milei y lo fulminó con su respuesta en redes: "Mi perro no me aconseja, y está vivo".

Como si fuera poco, Luis Lacalle Pou, el presidente de Uruguay -un neoliberal de manual- dijo en su discurso allí en vivo: “No se puede tener libertad individual si se vive en un rancho sin acceso a la salud”, pidió que el Estado "haga piecito" a la gente, y remató: “Para que haya libertad, tiene que haber Estado fuerte”.

El mandatario uruguayo luego elogió a Milei al destacar: “Fíjense el cambio de gobierno en Argentina lo que generó en mi país. Asume este gobierno y a los dos o tres meses Uruguay, como debió hacer hace mucho tiempo, se beneficia de poder dragar el canal de acceso” al puerto de Montevideo.



