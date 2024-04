A pesar de que Manuel Adorni se quedó dormido, el discurso de Javier Milei en la Fundación Libertad tuvo algunos puntos altos, como cuando se burló de Alberto Fernández, tergiversando sus palabras y calificándolo como títere.

Lejos de dejarla pasar, Alberto Fernández utilizó sus redes sociales para contestarle al mandatario y su texto comenzó con algunas chicanas como referencias a los supuestos consejos de Conan, las “fuerzas del cielo” y hasta una referencia al papelón del Jumbo bot.

“Si el presidente se refirió a mí llamándome “títere” quiero decirle que no lo soy, no lo fui ni lo seré. También debe saber que mi perro no me aconseja (y está vivo), que las “fuerzas del cielo” no me mandan señales y que mis acciones y reacciones son el resultado de la reflexión y no de alteraciones psicológicas . Hecha esta aclaración, y entendiendo que se ha referido a un video que subí a las redes en el que se señalaba quienes “se beneficiaron del modelo empobrecedor del pasado”, debo decir que temo que el presidente se siga informando por Jumbo bot”

Pero no quedó ahí sino que, después de corregir algunas de las cifras tiradas por el Presidente, Alberto Fernández le aclaró que nunca había dicho que el ajuste de Milei había sido "insignificante" sino que “su ajuste es inhumano, brutal y fundamentalmente innecesario”.