Se ve que la señora no dejó muy buenos recuerdos en su paso por la función pública y cada vez que se expresa en redes se lo recuerda una catarata de reacciones negativas.

Será porque llegó a conducir la Oficina Anticorrupción sin ser abogada, o porque dijo abiertamente que la OA no investigaba los chanchullos del macrismo o simplemente por sus ataques de ira en la Cámara de Diputados. Lo cierto es que Laurita no puede ni saludar en twitter que las respuestas no se hacen esperar.