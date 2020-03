Jorge Lanata, otrora progre y luego macrista, encontró al padre de la derrota electoral del año pasado. Algo no muy difícil a ojos vista, pero que suena raro u oportunista en boca de quien fuera uno de los principales defensores mediáticos de Mauricio Macri y de su gestión.

En definitiva, hizo como que olvidó sus propias palabras y ahora dispara con munición gruesa contra el árbol caído: el mismísimo expresidente de la Nación, a quien ahora, justo ahora, achaca haber sido "egoista" con su candidatura presidencial. Encima lo defenestra: "No es un líder político..."

¿Por qué perdió Todos por el Cambio ante el Frente de Todos de Alberto Fernández? Para Lanata la respuesta es simple: "Porque Macri no es un líder político, porque fue demasiado egoísta cuando se decidió por sí mismo en lugar de por Vidal y porque no escuchó, no escucharon".

En diálogo con Jorge Fontevecchia, el periodista y conductor fue más lejos al señalar que Macri escupió su propio asado: "Macri cagó a su mejor candidato, que era María Eugenia Vidal", sentenció.

No obstante, también achacó el exmandatario una fenomenal miopía política y electoral, al señalar que "lo más importante que jugó para la derrota de Macri fue que no estaban viendo lo que pasaba".

"Hubo millones de errores del gobierno de Macri. También hubo algunos aciertos. Pero sí, respecto del tema electoral ellos se encerraron mucho en un discurso de ascensor, donde hay cuatro personas que hablan entre ellas", sentenció el inefable Lanata.

Más allá de alguna tibia crítica al rumbo económico que sobre el final de la gestión macrista venía manifestando el periodista, vale recordar que en agosto del año pasado, a pocos días de las PASO, afirmaba: "En su momento dije que voté a Macri frente al kirchnerismo, y lo volvería a hacer ahora sin duda".