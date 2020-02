En su declaración ante el Tribunal Oral Federal 3, Jorge Schiaffini aseguró que durante la gestión macrista se creó en la AFIP lo que denominó un "grupo de control" para perseguir y perjudicar ex profeso al Grupo Indalo, presidido por Cristóbal López.

No se trata de un testigo cualquiera sino del jefe del departamento de investigaciones de grandes contribuyentes de la entidad recaudadora, quien señaló que ese grupo irregular y con participación externa era controlado desde la Casa Rosada, en particular por el exvicejefe de Gabinete, Mario Quintana, quien tenía el control político de la AFIP –aunque no lo mencionó.

El testigo reveló que el objetivo principal era la petrolera Oil Combustibles, con alcance al resto de las empresas del grupo. Schiaffini confesó ser autor del primer documento que motorizó el organismo recaudador respecto al “informe de situación fiscal” de la petrolera que terminó quebrando merced a las presiones que sufrió por parte de la AFIP.

Como se sabe, tanto López como su socio Fabián De Sousa permanecieron detenidos casi dos años con prisión preventiva por esta causa, prisión que había sido ordenada por el juez Julián Ercolini. En septiembre del año pasado, la jueza María Eugenia Capuchetti ordenó que ambos recuperaran la libertad.

A principios de este mes, Cristina Fernández de Kirchner había denunciado judicialmente la existencia de estos "grupos de tareas" creados por la gestión macrista para perseguir a personas vinculadas a su gobierno y a ella misma y su familia.

"A partir de que Mauricio Macri llegó al Gobierno, el 10 diciembre del 2015, se armaron verdaderos grupos de tareas desde las distintas agencias del Poder Ejecutivo Nacional (AFI, AFIP, UIF, OA, etc.) que articularon una feroz e inédita campaña de persecución contra mi persona y mi familia”, decía Cristina en su escrito.

Para la vicepresidenta, esos grupos tenían como objetivo "la destrucción de opositores mediante la utilización ilegal de procedimientos judiciales y administrativos en coordinación con los medios de comunicación hegemónicos”.