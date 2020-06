𝓡𝓪𝓽𝓲𝓷𝓰 𝓛𝓾𝓬𝓬𝓪 📺 (Desde 🏠) on Twitter

Este martes Jorge Lanata le dijo a Leuco en Todo Noticias que perdió el rating porque... atendé bien eh... porque "los trolls K apoyan un programa que hace tortas para que no me vean a mí"”, en referencia a Bake Off Argentina.

Y las redes...

“Cómo vas a perder con un programa de tortas? Sos tarado? https://t.co/L9FfWVfrpD”— elpelego on Twitter Link elpelego on Twitter

“Nos descubrieron kukas! Hacemos ollas populares en nuestras orgas para tapar la verdadera causa, que no es darle de comer a los necesitados, no; es producir un programa de tortas por Telefé. Todo por orden de la jefa, claro.”— La Turca ☪ on Twitter Link La Turca ☪ on Twitter

“El es Cristobal Medina, secretario del sindicato del pedazo de Aldo Bonzi y afiliado a la Cámpora. Está haciendo una campaña con plata de la Provincia para que la gente mire un programa de tortas y no a Lanata. Eso votaste, kumpa!”— Fetuccini on Twitter Link Fetuccini on Twitter

“En vez de ir a Seychelles al pedo y gravar guita de una financiera, debería hacer cámaras ocultas o testimonios de arrepentidos de eliminados del programa de las tortas con declaraciones escandalosas, hay que decirles todo.”— danscrip on Twitter Link danscrip on Twitter

“Lo de Lanata acusando a los "trolls K" de apoyar a un programa que hace tortas es el ejemplo claro de su decadencia. Ya pasó su hora.”— Brai on Twitter Link Brai on Twitter

“Jajaja como te va a ganar un programa de tortas?”— Mariano on Twitter Link Mariano on Twitter

“Te rompió el orto un programa de TORTAS. Matate de una vez gordo de mierda https://t.co/fqxOtENrmm”— mi nombre es yasuri yasuri yamileth 💚 on Twitter Link mi nombre es yasuri yasuri yamileth 💚 on Twitter

“No hay fútbol hace 3 meses, pierde con un programa de tortas y le echa la culpa a los K. Lanata es la persona que peor envejeció en el país por escándalo.”— 😷#DeLaBomboneraSeVanEllos 💙💛💙 on Twitter Link 😷#DeLaBomboneraSeVanEllos 💙💛💙 on Twitter

“El kirchnerismo hace un programa de tortas y va eliminando uno a uno a los participantes para tapar las verdaderas noticias que ocurren en otro canal.”— 💚 𝗜𝗻𝗴𝗿𝗶𝗱 𝗕𝗲𝗰𝗸 💚 on Twitter Link 💚 𝗜𝗻𝗴𝗿𝗶𝗱 𝗕𝗲𝗰𝗸 💚 on Twitter