Lanata tiene un columnista de running, se llama Santiago García, y este viernes lanzó el tuit sobre la existencia de "Runners kirchneristas".

Como puede leerse en su tuit, escribió: "Mal que me pese hay runners kirchneristas. Boicotearon el regreso del running e incluso corrieron la voz de que empezaba a la noche y no a la mañana y no aceptaron la evidencia contraria. No sabían a qué aferrarse para no salir. Algunos son 'periodistas', incluso".

Y siguió: "Al desalentar la salida a la mañana el lunes 8, sumaron más gente a la noche. Se les mostraron las pruebas y se hicieron los boludos. Insultaron, persiguieron y armaron bardo en las redes".

Para cerrar: "Por supuesto que no fueron todos, porque algunos no son tan tóxicos. Los que militaron fuerte en contra, esos fueron los que mostraron su ideología. Otro simplemente salieron, como todos los que amamos correr".

La evidencia de que esta gente existe