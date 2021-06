"¿Es Kicillof o 'Kichillof, como dice Cristina'?", no se puede decir que Chiche Gelblung no sea un periodista que no se preocupe por lo importante. Teniendo enfrente al gobernador de la Provincia, no pudo contenerse y fue al hueso.

Axel, junto a Daniel Gollan, esperaba para contar cómo continúa la campaña de vacunación en la Provincia y el acuerdo con India para la compra de nuevas dosis.

Pero se sorprendió tanto con la consulta que no pudo evitar reírse, y se sumó con humor al diálogo.