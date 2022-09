Soledad Acuña no tuvo pelos en la lengua al decir que no le importan las condiciones edilicias, ni el estado de las viandas ni los pésimos resultados de su muy mal planeado plan de prácticas profesionales que no fueron más que trabajo no rentado en tareas que no tenían relación alguna con la orientación elegida.

Lo que le importa a la ministra son las formas, es decir las tomas, que no son otra cosa que el último recurso de los chicos para hacerse escuchar.

Para algunos que dicen que lo primero que se hizo fue decidir tomar las escuelas la respuesta está en uno de los carteles que decoran las escuelas tomadas.

Para que quede claro cuáles son las prioridades del Gobierno de la Ciudad, en CABA se gastan diariamente unos 20 millones de pesos en publicidad mientras que a Educación se destinan menos de 5 millones diarios.