Si la frase desafortunada de Mauricio Macri merecía una defensa, claramente no es la realizó Fernando Iglesias. La frase “raza superior” utilizada por el ex presidente para referirse al poderío futbolístico del seleccionado alemán no puede no remitir al nazismo, pero lo peor que se puede hacer es lo que hizo el diputado de Juntos por el Cambio: minimizarla comparándola precisamente con las atrocidades de Hitler.

Mientras los seguidores del exmandatario fueron por el lado de que no quiso decir lo que dijo, y que se trató de una apreciación futbolística que salió mal -como dijo el propio Macri-, a Iglesias le pareció poco y tuvo que meter de las suyas para destacarse, solo que esta vez lo criticaron hasta los propios.