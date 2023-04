La diputada mendocina Flavia Dalmau fue detenida cuando manejaba en estado de ebriedad en la localidad de Tunuyán, Mendoza.

Luego de retenerla para un control de rutina de tránsito, le hicieron el test de alcoholemia y este arrojó que tenía 0,83 gramos por litro de alcohol en sangre, cuando el permitido es de 0,50.

Fue por eso que las autoridades le retuvieron el Ford Focus en el que se trasladaba, además de la licencia de conducir. Pero también deberá pagar una multa de $160,000.

Pero la historia no termina ahí, ya que cuando fue consultada por un diario local dio una insólita excusa: “Se me complicó la vida por un asado”.

La mujer, que había participado de actividades de campaña el miércoles, realizó su descargo en una entrevista a Diario Uno: “Venía de toda la semana trabajando a full con la campaña y el miércoles por la noche sentí que necesitaba juntarme con amigos para bajar un cambio”.

"La conclusión que saco es que ni me imaginé que podía dar positivo y ahora tengo un problema, porque uso el coche para llevar a mi hija a la escuela. Me encuentro con una multa que pagar y no sé hasta cuándo me retendrán la licencia. Lamentablemente, se me complicó la vida por un asado”, sostuvo.