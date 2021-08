Florencia Arietto sigue poniendo el tema de la misoginia como una cuestión político partidaria y no se da cuenta que cuando se ataca a una mujer por su condición de mujer se está atacando a todas. Incluso a ella.

Pero además la defensa fue flojísima ya que Fernando Iglesias no sólo no se disculpó sino que hasta negó haber hecho lo evidente.

Para Arietto esto fue "un chiste idiota que hemos hecho todos". No Florencia, todos no. Hay gente que respeta a las mujeres y no infiere que por haber ido a reunirse con el Presidente haya participado de una orgía.