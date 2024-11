Nadie sabe quien es el supuesto cronista que hace una pregunta fuera de lugar y a la persona menos indicada. Para peor después el hombre se tira flores y asegura que su pregunta es perfecta.

El tema es que la persona a la que estaban entrevistando es Andrés Junor, el secretario gremial del sindicato de aeronavegantes, que no tiene absolutamente nada que ver con la empresa Intercargo que fue la que generó demoras y cancelaciones por una medida de fuerza a raíz del despido injustificado de un compañero.

La pregunta del presunto cronista no solo no era una pregunta ya que en realidad estaba instando al entrevistado a decirle algo a los pasajeros perjudicados por la medida de fuerza, sino que además no se la estaba haciendo a la persona correcta.

Cuando Junor le hizo notar que su pregunta era inadecuada, el libertario disfrazado de periodista aseguró: “mi pregunta es perfecta y por eso no la querés responder”, a lo que Junor se limitó a mirarlo de costado y contestarle: “Tenés razon” para pasar a lo importante.