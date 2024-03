Luis Majul quiso ser condescendiente con su jefe Javier Milei y le tiró una pregunta que pareció un centro a la olla para que el mandatario sacara algo de humanidad y se luciera.

Pero Javier Milei no puede con su genio y en lugar de lamentar la pérdida de vidas y materiales por el temporal o incluso hasta anunciar un plan de ayuda a los damnificados, que lo hubiera hecho quedar como que tiene algo de sensibilidad, Milei decidió contestar que “el populismo no es gratis”.

La respuesta del mandatario dejó en off side al propio Majul que no pudo más que agradecerle a su jefe y dar por terminada la entrevista como para que el tipo no la siguiera embarrando.