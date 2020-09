Es la primera vez desde la vuelta de la democracia que un presidente pierde la reelección. Mauricio Macri, quien pidió ser juzgado por la reducción de la pobreza durante la gestión, quedó como líder tácito de la alianza Juntos por el Cambio ahora que el peronismo gobierna de nuevo. ¿Pero lo es realmente?

Ya se sabe que no son pocos los que proponen una renovación dentro del PRO. El propio Emilio Monzó dijo que hay un grupo, entre los cuales incluyó a María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau, que deberían despegarse de 'lo viejo' del partido y de una vez construir el espacio de la nueva derecha nacional.

En este contexto es que entra la frase de Vidal. La exgobernadora participó de un zoom con el radicalismo cordobés que dirige Mario Negri, en el que dijo que es bueno que haya otros liderazgos dentro del espacio.

Si bien arrancó su coloquio con referencias a Mauricio Macri y la importancia de su empatía con los habitantes de la provincia mediterránea, al poco tiempo lanzó la frase que, manifestación del inconsciente o planificación pura, deja en claro que el expresidente de Boca ya no dirige sólo la batuta.

"En buena hora que tengamos muchos y muy valiosos líderes. Habla bien de nosotros que no haya un único líder, me preocuparía si así fuera. Si le volviéramos a entregar a una sola persona la responsabilidad de afrontar cosas tan complejas, significaría que no aprendimos nada", dijo Vidal según el portal LPO.

En medio de la pandemia, Macri agarró a su familia y se fue a pasear por Europa. Mientras los dirigentes de la oposición con cargos en la gestión tuvieron que enfrentar la problemática del coronavirus y poner la cara por la crisis económica que dejó el gobierno anterior, el ex Presidenta se mostraba de viajes, en el calor del viejo continente.

¿Cómo puede haber caído en el PRO este accionar? Cuánto suma y cuánto resta hoy tener a Macri como máxima referencia. Quizás, en la oposición entienden que llegó el momento de sacarte el lastre. Falta un año para las elecciones, si bien parece mucho, hay cierto cambios de timón, o mejor dicho de capitán, que son mejor darlos a tiempo.