Miguel Ángel Pichetto está cada vez más alejado del peronismo y ahora aseguró, sin ponerse colorado, que la causa por espionaje no tiene ninguna consistencia y que lo considera a Macri inocente.

Párrafo aparte merece la afirmación de Pichetto sobre el respeto a la libertad de prensa durante el macrismo, tal vez olvidando que había sólo un canal donde podían escucharse voces disidentes al gobierno y que desmantelaron la agencia oficial de noticias Télam.

El exjefe de la bancada peronista se animó a decir que no tenía dudas sobre la inocencia de Mauricio Macri y que se va a acreditar que no hay responsabilidad de parte de Macri en el espionaje, siempre que el juez "funcione razonablemente". No tiene remate.