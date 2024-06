El gobierno de Alberto Fernández claramente no fue el mejor pero este primer trimestre de Javier Milei resulta mucho peor según los propios datos oficiales del Gobierno.

Por eso es que Alberto Fernández hizo una publicación en sus redes sociales remarcando el fracaso libertario y mostrando algunos números pero a la cosplayer y maquilladora devenida en diputada parece no haberle gustado la verdad.

Como vivimos en democracia y hay libertad de expresión, no está mal que una diputada contradiga al ex Presidente. Tal vez debería hacerlo con números y no con sensaciones porque claramente queda en desigualdad de condiciones.

Pero como de un burro no se puede esperar más que una patada, de la diputada Lilia Lemoine no puede esperarse más que un insulto. Recurso utilizado por los que no tienen argumentos.